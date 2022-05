Im Seitenwagen flach über den Hockenheimring fliegen

Am Wochenende startet die Rennsaison für Oldtimer-Motorradrennen auf dem Hockenheimring (Rhein-Neckar-Kreis). Mit dabei ist auch Isabelle Fröhlich aus Wilhelmsfeld. Von Beruf ist Isabelle Friseurmeisterin.

Isabelle Fröhlich betreibt einen eigenen Friseur-Salon in Heidelberg-Ziegelhausen. Aber am Wochenende steigt sie bei den "Hockenheim Classics" in ein Motorrad-Renngespann. Sie ist Seitenwagen-Fahrerin und als Beifahrerin dafür verantwortlich, dass das Renngespann in den Kurven nicht umkippt.

Adrenalinstoß auf dem Hockenheimring

Seitenwagenrennen auf dem Hockenheimring: Nicht für jeden etwas. Denn es braucht Mut, um sich in die flotten Schalen zu setzen. Fröhlich sagt, sie liebe den Adrenalinstoß. Seit drei Jahren sitzt sie im Beiboot von Wieland Knoop. Ohne seine Beifahrerin würde sein Gespann in den Kurven umkippen.

"Isa ist für mich das Beste, was ich momentan habe."

Motorrad-Gespann aus dem Jahr 1983

Das Windle-Gespann, Baujahr 1983, ist als rollendes Reptil bemalt. Und kann bei Tempo 200 ganz schön bissig sein. Vor zwei Jahren gewann Isabelle Fröhlich mit Wieland Knoop auf Anhieb die Deutsche Meisterschaft. Letztes Jahr landeten die Beiden auf Platz Zwei. Nun will die Friseurmeisterin wieder den Titel nach Wilhelmsfeld zurückholen.