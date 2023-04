Gespräche aus der BUGA 23-Seilbahn - Joachim Költzsch

per Mail teilen

30 Jahre lang war Joachim Költzsch Geschäftsführer der Stadtpark GmbH und damit auch zuständig für den Luisenpark. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Um den Start der BUGA 23 noch mitzugestalten, hat Joachim Költzsch seinen geplanten Ruhestand noch etwas nach hinten verschoben. SWR Reporter Christian Scharff hat ihn zum Interview in der Seilbahn getroffen.

Ausbau der neuen Luisenpark-Mitte als Schlussakkord

Ohne Joachim Költzsch ist der Luisenpark von heute kaum vorstellbar: Mehr als drei Jahrzehnte lang hat er ihn mitgestaltet. Auch am aktuellen Umbau der neuen Parkmitte für die BUGA 23 war er maßgeblich beteiligt. Sein Amt geht mit dem Aussscheiden zunächst an Michael Schnellbach über, der der Geschäftsführer der BUGA 23-GmbH in Mannheim ist.

Grünflächen für Mannnheim als Lebenselixir der Stadt

"Diese Experimentierfelder im Rahmen der BUGA finde ich extrem spannend."

Zwei unterschiedliche Grünalagen für diese Bundesgartenschau anbieten zu können, findet Joachim Költzsch eine gute Entscheidung. Im Sinne der Abwechslung für die Besucherinnen und Besucher der BUGA 23. Wichtig ist ihm aber vor allem eins: viele grüne Flächen in der Stadt zu schaffen. Genug Gesprächsstoff für eine Fahrt in der Seilbahn über den Luisenpark und das Spinelli-Areal.