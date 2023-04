Gespräche aus der BUGA23-Seilbahn - Chrakhan Ismail

Die Seilbahn auf der Bundesgartenschau in Mannheim ist ein Publikumsmagnet. Der beste Ort, um ins Gespräch zu kommen. Mit spannenden Menschen, die etwas zu erzählen haben.

Mit ihnen wollen wir in den kommenden Wochen und Monaten ins Gespräch kommen. Wie organisiert man eine Seilbahn? Was passiert hinter den Kulissen der BUGA23? Was hat eine Gartenschau mit Stadtentwicklung zu tun?

Mannheim und die BUGA23: Es gibt viel zu erzählen

In der Seilbahn der Bundesgartenschau in Mannheim nehmen die unterschiedlichsten Menschen Platz. Verantwortliche, Künstler, Prominente. Aber auch viele andere Menschen, die eines verbindet: sechs Monate, in denen Mannheim ein neues Gesicht zeigt. Mit der Seilbahn geht es vom Luisenpark auf das Spinelli-Gelände. Oder in die andere Richtung. Der Blick über die Stadt und die Region ist immer anders.

Seilbahn-Gespräche: Zeit für ausgeruhte Einblicke

Und die Gespräche sind es auch. Bis zum Ende der Bundesgartenschau schweben wir mit ganz unterschiedlichen Menschen über Mannheim. Denn es gibt viel zu erzählen. Auf und abseits der BUGA23.

Zum Auftakt haben wir Chrakhan Ismail in die Seilbahn-Gondel eingeladen. Wobei sie selbst ein Heimspiel hat: Denn sie ist nicht nur Mannheimerin, sondern auch die Chefin der schwebenden Kabinen.

"Ich bin sehr sehr glücklich darüber, dass ich diese Chance ergriffen habe, bei einem großen Stadtentwicklungs-Projekt dabei zu sein."

Sie organisiert den Ablauf der 64 Gondeln. Und hat die zwei Kilometer lange Strecke jeden Tag im Blick. SWR Redakteur Patrick Figaj ist mit ihr zusammen vom Luisenpark auf das Spinelli-Gelände gefahren. Gut acht Minuten. Auf Augenhöhe über Mannheim. Das erste Gespräch aus der BUGA23-Seilbahn.