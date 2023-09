Thekla Walker (Grüne) ist seit Mai 2021 Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg. Das Umweltministerium hat auf der BUGA 23 einiges mitgestaltet.

Thekla Walker ist seit zweieinhalb Jahren Umweltministerin in Baden-Württemberg. Ihr Ministerium hat auf der BUGA 23 wichtige Beiträge geleistet. Ein Projekt des Umweltministeriums ist die Ausstellung "Mission Circular – Welt im Wandel". Die Installation am Ost-Ende der U-Halle besteht aus Plastik-Mülltonnen. Im Inneren des schildkrötenartigen Gebildes finden sich Erklärungen über die Kreislaufwirtschaft.

Ausstellung mit Unterstützung des Umweltministeriums

Aufsehenerregend war die Ausstellung über Energiegewinnung aus Urin mit dem englischen Oberbegriff "Pee Power". Auch über Hummeln gibt es eine Ausstelllung, die vom Umweltministerium Baden-Württemberg unterstützt wird: "Muskulös und gut isoliert – die Hummel, Superheldin unter den Bestäubern".

Land Baden-Württemberg gab 20 Millionen Euro

Das Land Baden-Württemberg ist einer der wichtigsten Partner der BUGA 23 in Mannheim. Rund 20 Millionen Euro sind an Förderung geflossen. Der Löwenanteil von rund zwölf Millionen Euro wurde in das Spinelli-Ausstellungsgelände gesteckt, der Rest in die neue Parkmitte im Luisenpark und für den Bau des Panoramastegs.