Gespräche aus der BUGA 23-Seilbahn - Chako Habekost

"Chakos Bunde-Garte-Schau" - so nennt der Pfälzer Mundart-Comedian und Kabarettist Chako Habekost sein BUGA-Programm. Im SWR Seilbahngespräch verrät er, was ihn dabei umtreibt.

Er liebt die Region, deshalb kann er sie wie kein anderer genüsslich durch den Kakao ziehen: Der (Kur-)Pfälzer Comedian und Kabarettist Chako Habekost beherrscht die Kunst, die kleinen Schwächen seiner Mitmenschen und die Besonderheiten seiner Heimat liebevoll und pointiert auf den Punkt zu bringen.

"Chakos Bunde-Garte-Schau! auf der Mannheimer Buga-Hauptbühne

Auf den Bühnen der Region ist er quasi Dauergast, natürlich auch auf der Hauptbühne der Mannheimer Bundesgartenschau auf dem Spinelli-Gelände.

Hier präsentiert er insgesamt sechs mal sein BUGA-Programm "Chakos Bunde-Garte-Schau" - Untertitel: "Vum Schoppeglas zur Blumevas". Der Eintritt ist im BUGA-Ticket enthalten.

"Die BUGA kann was sehr Humorvolles sein"

Chakos erste Fahrt mit der Mannheimer Buga-Seilbahn

Mit seinem Programm "Life is Ä Comedy" ist er nach wie vor auf Tour. Für das SWR Seilbahngespräch steigt er zum ersten Mal in eine Gondel der BUGA-Seilbahn. Und erzählt, was die großen BUGA-Themen wie Klima, Energie, Umwelt und Ernährung für ihn persönlich bedeuten und was ihn auch nach fast 30 Jahren Bühnenpräsenz antreibt und an der Kurpfalz fasziniert.

Das neunminütige Seilbahn-Interview mit Chako Habekost können Sie hier in voller Länge hören: