Ein 16-jähriger Flugschüler ist am Montag über dem City Airport Mannheim abgestürzt. Dabei wurde er laut Polizei schwer verletzt. Er war auf einem Übungsflug unterwegs.

Das Segelflugzeug des Flugschülers stürzte kurz vor 13 Uhr auf der Graspiste des Mannheimer Flughafens ab. Der 16-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Flugzeug plötzlich abgesackt

Laut Polizei befand sich das Segelflugzeug auf einem Schulungsflug im Rahmen der Flugausbildung. Als sich der 16-Jährige im Landeanflug befand, sackte der Segelflieger plötzlich ab und berührte das Dach eine Firmengebäudes. Dadurch geriet der Segelflieger laut Polizei in Schieflage. Die linke Tragfläche kollidierte mit einem Erdwall, der mit Büschen bewachsen war. Der Flieger stürzte darauhfin ab.

Polizei untersucht Unfallursache

An dem Flugzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt. Der 16-Jährige hatte laut Polizei am gleichen Tag bereits einen Vorbereitungsflug hinter sich gebracht, der aber unauffällig verlaufen sei.