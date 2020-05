Menschenrechts-Aktivisten der Bewegung "Seebrücke Mannheim" beteiligen sich am Samstagnachmittag mit mehreren Aktionen in der Innenstadt an einem überregionalen Aktionstag. Er steht unter dem Motto "Leave No One Behind" (Lass niemanden zurück). Es geht darum, mehrere zehntausend Flüchtlinge aus den Lagern in Griechenland nach Deutschland zu holen und dezentral unterzubringen.