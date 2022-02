Sechstklässler gewinnen Medienkompetenzpreis

Sechstklässler des Mannheimer Feudenheim Gymnasiums haben den Medienkompetenzpreis 2022 der Heinrich-Vetter-Stiftung gewonnen. In diesem Jahr setzten sich die Schüler in einem Video-Beitrag mit dem Thema Datenschutz und Sicherheit im Netz auseinander. Die Schüler freuten sich über 500 Euro für die Klassenkasse sowie freien Eintritt und kostenlose Angebote im Technoseum. Die Bensheimer Geschwister-Scholl-Schule bekam für ihr Video einen Preis in der Sparte Kreativität, das Lieselotte-Gymnasium in Mannheim wurde für die technische Umsetzung ihres Filmbeitrags ausgezeichnet.