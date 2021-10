Bei einem Brand auf einem Firmengelände in Mannheim-Rheinaus ist gestern Abend ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Nach Polizeiangaben war das Feuer gegen 20:30 in einer Lagerhalle ausgebrochen. In dem Gebäude wurden mehrere Maschinen zur Reinigung von Tankcontainern gelagert. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen - verletzt wurde niemand.