Anklage erhoben: Überfälle auf Tankstellen und Wettbüro

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat am Montag gegen sechs Männer Anklage wegen vier Raubüberfällen in Heidelberg erhoben.

Die sechs Männer waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu den Tatzeitpunkten zwischen 19 und 26 Jahre alt. Ihnen wird zur Last gelegt zwischen dem 18. Juli und dem 18. August 2022 zwei Tankstellen und einen "Tipico-Shop" überfallen und teilweise hohe Bargeldsummen erbeutet zu haben. Dabei setzten sie eine Schreckschusspistole und eine Messer ein, um die Angestellten zu bedrohen.

Ein Überfall scheiterte

Die Anklageerhebung war bereits Mitte Februar, aber erst am 27. März teilte die Staatsanwaltschaft dies der Öffentlichkeit mit. Die mutmaßlichen Täter sollen zudem versucht haben, eine weitere Tankstelle zu überfallen, was aber am Widerstand der Mitarbeiterin scheiterte.

dpa Bildfunk picture alliance/Friso Gentsch/dpa

Funkzellendaten ausgewertet

Die intensiven Ermittlungen fußten auf der Erhebung von Funkzellendaten durch die Auswertung der Mobiltelefone der Angeschuldigten. Der erste Täter war bereits am 6. September 2022 festgenommen worden. Die anderen fünf Männer wurden wenig später verhaftet und befinden sich seither in Justizvollzugsanstalten.

Zwei Geständnisse, ansonsten Schweigen

Zwei der Angeschuldigten haben eine Beteiligung an den Taten eingeräumt, so Polizei und Staatsanwaltschaft, die anderen vier haben noch nicht ausgesagt. Die Hauptverhandlung wird voraussichtlich im Sommer dieses Jahres beginnen. Da die Täter teilweise unter 21 Jahre alt sind, ist die Jugendkammer des Landgerichts Heidelberg zuständig.