In Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind bei einem Verkehrsunfall auf der B292 am Donnerstagabend sechs Menschen leicht verletzt worden - zwei davon sind Säuglinge. Laut Polizei waren zwei Autos an einer Kreuzung zusammengestoßen und in die Leitplanke geprallt, nachdem einer der beiden Wagen über eine rote Ampel gefahren war. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen.