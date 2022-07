per Mail teilen

Pleite für Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel aus Heppenheim an der Bergstraße. Beim Qualifying für das Kurzrennen am Samstag in Österreich kam der 35-Jährige mit seinem Aston-Martin nur auf den 20. und damit letzten Platz. Nach der Qualifikation sagte Vettel wörtlich: „Wenn wir ehrlich sind, sind wir zu langsam. Wir werden wohl nicht durch das Feld pflügen.“ Das Rennen beginnt um 16.30 Uhr.