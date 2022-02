Im Pop-Up-Store über Krebs informieren: DKFZ Heidelberg geht neue Wege

Das komplexe Thema Krebs direkt ansprechen. Und das mitten in der Stadt: Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg wagt seit Dienstag in einem leerstehenden Laden den Versuch.

Keiner befasst sich in seiner freien Zeit gerne mit dem Thema Krebs. Und dennoch: Sich zu informieren, über Früherkennung, erste Anzeichen einer möglichen Krankheit, Wege der Behandlung, das kann nicht schaden. Hier setzt das Deutsche Krebsforschungszentrum gemeinsam mit der Stadt Heidelberg an. Mitten in der Altstadt. In Sichtweite der Hauptstraße - der beliebten Fußgängerzone.

Leerstand in der Innenstadt effizient und sinnvoll nutzen

Marc Massoth, der Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft in Heidelberg, hat die Idee mitkonzipiert und organisiert. Er ist sich sicher: Gerade in Heidelberg ist das Interesse an wissenschaftlicher Information hoch. Und damit auch die Bereitschaft, sich beispielsweise während des Einkaufens zum Thema Krebs zu informieren. Kurzfristigen Leerstand sinnvoll nutzen sei auch eine Chance, sagt Massoth.

"Heidelberg ist eine Wissenschaftsstadt. Über 200 Institutionen. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen zeigen, was sie hier tun."

DKFZ Heidelberg: Vom Quiz zur Krebsvorsorge bis hin zu moderner Medizin

In wechselnden Besetzungen zeigen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den kommenden vier Wochen, welche Schwerpunkte rund um das Thema Krebs aktuell erforscht und behandelt werden. Ein Quiz zur Krebsvorsorge soll Besucherinnen und Besucher zum Nachdenken bringen: Wie beurteile ich mein eigenes Krebs-Risiko? Wie senke ich es? Welche Präventionsmöglichkeiten gibt es?

Aber auch schwierige oder komplexe Thementage scheuen die Verantwortlichen nicht: So steht das Thema Tierversuche in der Forschung auf dem Plan. Zudem wird es Einblicke zur Forschung im Bereich Krebsimpfstoffe und den Forschungsstand zu Entzündungen als Krebsverursacher geben.

Zukunftsblick: Präventionsambulanz

Außerdem stellen die Wissenschaflerinnen und Wissenschaftler das künftige Angebot der Präventionsambulanz des Nationalen Krebspräventionszentrums vor. Auch hier soll es in Zukunft - genau wie im Pop-Up-Laden - um direkte Gespräche mit Betroffenen und Interessierten gehen.

"Wir bauen das Nationale Krebspräventionszentrum und die Präventionsambulanz gerade auf und nehmen sie hoffentlich Ende des Jahres in Betrieb. Wir wollen zum Beispiel Menschen beraten, die jahrelang geraucht haben. Auch gesunde Menschen. Um das Krebsrisiko und Möglichkeiten der Veränderung des Lebensstils direkt zu besprechen."

Oberbürgermeister Würzner: "Großer Gewinn für alle"

Mit dem gemeinsamen Projekt "Science in the City" von Stadt und DKFZ wolle man neue Wege gehen, sagt auch Heidelbergs Oberbürgermeister Eckhart Würzner (parteilos). Wissenschaftseinrichtungen wie das DKFZ sollen leerstehende Ladenlokale in der Altstadt nutzen, bis ein neuer Pächter gefunden ist. Die Stadt hatte das Projekt im Dezember mit Präsentationen von Astrophysikern des Max-Planck-Instituts und der Universität gestartet.

"Das ist ein großer Gewinn für alle Beteiligten. Bürgerinnen und Bürger erhalten interessante Einblicke in wichtige Themen und lernen unsere hervorragenden Heidelberger Wissenschaftseinrichtungen kennen."

Am 4. Februar ist Weltkrebstag. Er findet zum 22. Mal statt. Das Motto der Internationalen Vereinigung gegen Krebs (UICC) dazu lautet "Versorgungslücken schließen". Das vergangene Jahr stand unter dem Motto "Krebsfrüherkennung und Vorbeugung".

Weltkrebstag am 4.2.2022

Vier Wochen, viele Themen

Insgesamt vier Wochen stehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler täglich bereit. Jeweils Expertinnen und Experten auf ihrem Fachgebiet. An jedem der 20 Öffnungstage im Februar geht es dann um ein anderes Thema (werktags 12 Uhr bis 18:30 Uhr und samstags ab 11 Uhr).