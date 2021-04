per Mail teilen

Der Schwetzinger Schlossgarten wird wieder für Besucher mit Jahreskarte geöffnet. Der Mannheimer Luisenpark am Donnerstag. Für beide gibt es aber strenge Auflagen. Neben den üblichen Corona-Sicherheitsvorkehrungen wie Masken, Abstand und Besucherbegrenzungen, wurden noch weitere Maßnahmen getroffen, sagte Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Voraussetzung für den Besuch ist der Besitz einer Jahreskarte. Außerdem müssen Interessierte online ein Zeitfenster für ihren Besuch buchen. Am Eingang müssen sie dann die Jahreskarte, den QR-Code für die Buchung und einen negativen Corona-Test vorweisen. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein und muss in einer offiziellen Teststelle durchgeführt worden sein - Selbsttests seien nicht zugelassen.