Schwetzinger Rokoko-Theater wird umbenannt

per Mail teilen

Es hört sich erstmal wie eine Falschmeldung an, aber es stimmt tatsächlich: Das berühmte Schwetzinger Rokoko-Theater bekommt einen neuen Namen. Dafür gibt es einen guten Grund.

Das Rokokotheater im Schwetzinger Schlossgarten bekommt einen neuen Namen: In Zukunft wird es "Pigage-Theater" heißen – benannt nach Nicolas de Pigage, der das Schlosstheater entworfen hat. Man wolle "sein Meisterwerk mit seinem Namen krönen", so Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

SWR SWR - Markus Palmer

Kaum Rokoko-Elemente im Rokoko-Theater

Der bisherige Name "Rokoko-Theater" sei genau genommen unpassend, denn es gebe nur noch ein einziges Rokokoelement in dem Gebäude. Grund dafür ist, dass die ursprüngliche Rokokoausmalung 1770 übermalt wurde. Hinzu komme, dass der Name "Rokoko-Theater" 1937 von den Nazis eingeführt worden sei.

Oberbürgermeister begrüßt Umbenennung

Der Schwetzinger Oberbürgermeister René Pöltl (parteilos) sagte dem SWR, er könne die Umbenennung nachvollziehen. Es sei gut, dass der Architekt Pigage nun auch auf diese Weise gewürdigt werde – auch, weil Pigage aus der Schwetzinger Partnerstadt Luneville stamme.