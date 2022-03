Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag eine SB-Waschanlage in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) stark beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, schnitt der Täter sämtliche Saug- und Waschschläuche der Anlage mutwillig durch. Der Vorgang wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, so die Ermittler. Zeugen, die am Freitag gegen 22:15 Uhr dort etwas beobachtet haben, werden um Hinweise gebeten.