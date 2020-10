Zwei Trickbetrügerinnen haben einer Seniorin in Schwetzingen mehrere Hundert Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt klingelte das Duo an der Tür der 88-Jährigen und fragte nach den Kontaktdaten der Hausverwaltung. Während eine der beiden Frauen in der Wohnung die Daten aufschrieb, entwendete ihre Partnerin aus der Küche drei Briefumschläge mit Bargeld. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang erneut, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen.