Schwetzingen: Toter Jugendlicher nach Stromschlag auf Güterwagon

Laut Polizei ereignete sich in der Bahnhofsanlage in Schwetzingen ein tödlicher Unfall. Ein Jugendlicher starb nach einem Stromschlag.

Wie die Polizei mitteilt, geriet in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Jugendlicher in der Bahnhofsanlage Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) im Bereich abgestellter Güterwagons mit der Oberleitung in Kontakt. In Folge eines Stromschlag verstarb der Jugendliche, so die Polizei weiter. Ein zweiter Jugendlicher, der sich ebenfalls mit in der Bahnhofsanlage aufhielt, habe keine körperlichen Verletzungen erlitten.

Polizei gibt keine näheren Auskünfte

Auf SWR Anfrage werden derzeit keine weiteren Details zum Opfer oder Umstand des Unglücks bekannt gegeben. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg habe die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. Im Laufe des Montagvormittags werden nähere Details zum tragischen Unglücksfall bekannt gegeben, so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR.