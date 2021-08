Er ist alljährlich das Mekka aller Oldtimer-Fans - der Concours d’ Elegance im Schwetzinger Schlosspark. Am ersten September-Wochenende stehen dort wieder wertvolle und einzigartige Fahrzeuge. Am Dienstag wird in Schwetzingen das genaue Programm vorgestellt. Im Mittelpunkt des diesjährigen Concours d’ Elegance stehen unter anderem das 100-jährige Bestehen der Autoschmieden Maybach und Ghia und der 110. Geburtstag der Marke Chevrolet. Der Veranstalter der Ecomobil-Gala schaut aber nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. So sollen laut Veranstalter rund um das Schwetzinger Schloss nicht nur Oldtimer, sondern auch nachhaltige Modelle und Konzepte der Zukunft präsentiert werden - vom Elektroscooter bis zum Brennstoffzellen-Fahrzeug. Alles unter dem Motto „Zukunft trifft Classic“.