Fast drei Jahre nach einem Messerangriff in einem Lokal in Schwetzingen steht der mutmaßliche Täter ab Freitag vor dem Mannheimer Landgericht. Er muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten. Anfang Mai 2018 hatte der 50-Jährige seine von ihm getrenntlebende Frau mit einem anderen Mann in dem Lokal angetroffen. Laut Anklage soll er den Begleiter seiner Ex-Frau zunächst mehrfach mit der Faust attackiert haben. Security-Mitarbeiter verwiesen ihn daraufhin aus dem Lokal. Der Mann kam aber kurze Zeit später zurück und stach laut Anklage mit einem Klappmesser mehrfach auf seinen Nebenbuhler ein. Das Opfer erlitt Schnitt- und Stichverletzungen an Hals und Bauch.