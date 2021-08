Die Stadt Schwetzingen hat ein Ratten-Problem - seit einigen Wochen würden die Tiere offenbar vermehrt im Stadtgebiet gesichtet: in Grünanlagen, an Abfalleimern und auch immer öfter in privaten Gärten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Statistisch betrachtet, komme in der Stadt auf einen Einwohner eine Ratte. Weil sich die Nager bevorzugt von Abfall ernähren, appelliert die Stadtverwaltung an ihre Einwohner, keine offenen Abfallbehälter zu nutzen und Essensreste nicht über das WC zu entsorgen. Die schlauen Tiere, so heißt es, folgten einer Futterspur durch die Abwasserrohre bis in den zehnten Stock eines Hochhauses. Auch ein unsachgemäß angelegter Komposthaufen im Garten biete den Tieren ideale Futterbedingungen. Die Stadt selbst bekämpfe die Ratten ebenfalls regelmäßig.