Schwerverletzter bei Wohnhausbrand in Heidelberg

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Heidelberg ist am Donnerstagabend ein Mann schwer verletzt worden. Das gesamte Wohnhaus musste kurzzeitig evakuiert werden.

Der Brand war laut Polizei gegen 21:30 Uhr in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei die Brandwohnung sowie der Hausflur bereits stark verraucht gewesen. Großeinsatz der Feuerwehr Laut Polizei waren knapp 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, außerdem zahlreiche Kräfte der Polizei und Rettungsdienste. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Das gesamte Wohnhaus musste evakuiert werden. Die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (RNV) stellte einen Bus für die 54 Betroffenen bereit. Alle Bewohner, die vorübergehend das Haus verlassen mussten, konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung ist unbewohnbar. Zigarette war wohl die Ursache Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat eine Zigarette den Brand verursacht. Der Sachschaden liege bei rund 10.000 Euro.