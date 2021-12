per Mail teilen

Ein 56-jähriger ist beim Entladen seines Lkw in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Der Mann wollte seinen Lastwagen mit Kippmulde in einer Firma entladen. Hierbei vergaß er laut Polizei offenbar, das Fahrzeug zu sichern. Der Lkw geriet während des Abladens ins Rutschen und wurde an eine Hauswand gedrückt. Der Mann wurde dabei zwischen Fahrzeug und Hauswand eingequetscht und wurde mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.