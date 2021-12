Drogen-Schwerpunktkontrolle an der A6

per Mail teilen

Bei einer Schwerpunktkontrolle in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) auf dem Rastplatz der A6 hat die Autobahnpolizei am Montag Verkehrsteilnehmer auf Drogen und Alkohol überprüft. Insgesamt seien 61 Fahrzeuge und 114 Personen kontrolliert worden. Sieben Fahrer standen unter Drogeneinfluss, heißt es. Alle müssen sich zudem wegen illegalen Drogenbesitzes verantworten. Ein 32-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat Haftbefehl gegen ihn erlassen. An der Kontrollstelle waren insgesamt 21 Beamte der Polizeireviere und Verkehrspolizei sowie ein Team des Polizeipräsidiums Mannheim eingesetzt.