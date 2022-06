per Mail teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B37 bei Mosbach wurde am Samstagnachmittag ein Mann schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Auto im Stadtteil Neckarelz gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Weitere Fahrzeuge oder Menschen waren an dem Unfall nicht beteiligt, so die Polizei. Aufgrund von Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die B37 zwischen Obrigheim und dem Mosbacher Kreuz für mehrere Stunden gesperrt.