In Wiesloch hat ein Autofahrer einen Fußgänger erfasst und zwei Autos gerammt. Die Polizei wurde auf dem Weg zum Unfallort in einen weiteren Unfall verwickelt.

In Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat es am Montag an einem Kreisverkehr einen schweren Unfall gegeben. Ein Polizeiauto, das zu dem Unfall unterwegs war, wurde dabei ebenfalls in einen Unfall verwickelt. Bei beiden Unfällen wurden insgesamt fünf Menschen verletzt, darunter zwei Polizisten. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unklar.

Autofahrer erfasst 79-jährigen Fußgänger

Bei dem ersten Unfall hat laut Polizei ein Autofahrer am Hoschket-Kreisel einen 79-jährigen Fußgänger erfasst. Warum, ist noch unklar. Das Auto rammte daraufhin zwei weitere Fahrzeuge und überschlug sich. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Der Autofahrer und der Fußgänger kamen ins Krankenhaus. Wie schwer sie verletzt sind, ist noch nicht bekannt.

Streifenwagen kollidiert an Kreuzung mit Auto

Kurz danach kam es zu einem weiteren Unfall. Bei der Anfahrt zum Kreisverkehr stießen ein Streifenwagen und ein Auto an einer Kreuzung zusammen. Zwei Polizisten und die Autofahrerin wurden verletzt. Sie kamen ebenfalls in eine Klinik.