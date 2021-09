Schwerer Verkehrsunfall auf A5

Bei einem Unfall auf der A5 bei St. Leon Rot (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Donnerstagmittag ein Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 20-jährige Fahrer eines Kleintransporters ungebremst auf einen am Stauende stehenden Lkw aufgefahren. Ein Ausweichmanöver des jungen Fahrers in letzter Sekunde konnte den Aufprall nicht mehr verhindern, so die Polizei. Der 20-Jährige konnte das Fahrzeug zwar noch selbst verlassen, kam aber anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Es kam zu erheblichen Behinderungen.