Lebensgefährlichen Verletzungen erlitt in der Samstagnacht ein 24-jähriger Autofahrer bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Wollenberg (Landkreis Heilbronn) und Helmstadt-Bargen (Rhein-Neckar-Kreis). Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand war er zu schnell auf regennasser Fahrbahn unterwegs und kam von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Dabei zog sich der Fahrer seine schweren Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in das Krankenhaus Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis). Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt der L 530 bis in die späte Nacht voll gesperrt. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden vom Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.