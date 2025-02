per Mail teilen

Auf einer Landstraße bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Montagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei ist eine 41-jährige Fahrerin ums Leben gekommen.

Auf der Landstraße 546 bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) in Höhe des Wagnersees sind gegen 20:45 Uhr am Montagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Beide Autos wurden bei dem Aufprall stark beschädigt, sagte Reinhold Wagner, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Leon-Rot.

41-jährige Autofahrerin stirbt an der Unfallstelle

Die Feuerwehr musste eine 41-jährige Fahrerin aus ihrem Fahrzeug befreien. Dabei sei man nach dem Prinzip der "Crash-Rettung" vorgegangen. Das bedeute, die verletzte Person mit allen Mitteln so schnell wie möglich aus dem Fahrzeug zu holen.

Reinhold Wagner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Leon-Rot, sagte an der Unfallstelle:

Die Frau sei aber noch an der Unfallstelle gestorben, so der Feuerwehrkommandant. Der 47-jährige Fahrer des anderen Autos wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gutachter soll Unfallursache klären

Um die Unfallursache zu klären hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg einen Sachverständigen beauftragt, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mannheim. Die Landstraße bei St. Leon-Rot war für die Bergungsarbeiten mehr als sechs Stunden lang gesperrt. Um drei Uhr am frühen Dienstagmorgen wurde sie wieder freigeben.