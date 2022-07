Bei einem Verkehrsunfall auf der A5 am Weinheimer Kreuz ist ein Transporterfahrer schwer verletzt worden. Die Autobahn wurde teilweise gesperrt.

An einem Stauende auf der A5 bei Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Das teilte die Polizei mit. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der 54 Jahre alte Fahrer eines Transporters auf einen stehenden Lkw. Dabei schob sich der Transporter, der zwei Autos geladen hatte, etwa eineinhalb Meter unter das Heck des Lastwagens.

Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer in seinem völlig zerstörten Führerhaus eingeklemmt. Um ihn zu befreien, musste die Feuerwehr den Lkw zunächst nach vorne ziehen. Der 54-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Autobahn die ganze Nacht gesperrt

Die A5 war in Fahrtrichtung Norden für sechseinhalb Stunden bis gegen halb sechs am Morgen voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn am Weinheimer Kreuz an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

