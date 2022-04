Urteil in Prozess wegen schweren Raubes

Am Mannheimer Landgericht muss sich ein 24-jähriger Mann wegen Körperverletzung und des Verdachts des besonders schweren Raubes verantworten. Er soll unter anderem den Fahrer eines Lieferdienstes schwer verletzt haben. Am Donnerstag soll das Urteil gesprochen werden. Der Angeklagte hatte laut Gericht den Fahrer zu einer Adresse in Mannheim gelockt und dort überfallen. Er soll den Mann mit einem abgebrochenen Stuhlbein ins Gesicht geschlagen haben. Zwar habe sich der Überfallene gewehrt. Weil aber ein bislang unbekannter Mittäter ebenfalls eingriff, konnten die beiden dem Opfer den Geldbeutel mit 400 Euro und das Handy abnehmen , so die Anklage. Der Fahrer erlitt mehrere Brüche im Gesicht. Einen Monat zuvor soll der 24-jährige Angeklagte einen Mann mit der Eisenstange eines mobilen Verkehrsschildes angegriffen und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.