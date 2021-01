per Mail teilen

Vor dem Landgericht Heidelberg müssen sich ein Jugendlicher und drei Heranwachsende wegen schweren Raubes und Körperverletzung verantworten. Das Quartett hat laut Anklage versucht, mit Gewalt angebliche Schulden bei einem jungen Mann einzutreiben. Bei der Attacke wurde er leicht verletzt. Zudem sollen die vier Angeklagten ihr Opfer gezwungen haben, sich nackt auszuziehen. Der 14-jährige Angeklagte soll davon Fotos und Videos gemacht haben, die er verschickt habe. Der junge Mann soll dann gefesselt worden sein. In dessen Wohnung sollen die vier Tatverdächtigen eine Geldkassette und eine Goldkette mitgenommen haben. Drei Angeklagte sind in Untersuchungshaft. Das Urteil soll am 12. Februar gesprochen werden.