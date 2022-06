Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitag zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei in Heppenheim kam ein 17 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis in einer Rechtskurve zu Fall und rutschte in das entgegenkommende Motorrad eines 38-Jährigen aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg. Beide Motorradfahrer wurden schwer verletzt und mussten in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht werden. Die Strecke musste für 1 Stunde voll gesperrt werden.