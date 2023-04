A6 bei Sinsheim-Steinsfurt ganze Nacht gesperrt

per Mail teilen

Nach einem Lkw-Unfall war die A6 bei Sinsheim-Steinsfurt (Rhein-Neckar-Kreis) die ganze Nacht zum Freitag gesperrt. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Nach einem schweren Lkw-Unfall auf der A6 hat die Polizei die Fahrbahnen Richtung Mannheim erst am Freitagmorgen wieder freigegeben. Ein Sattelzug war in ein Baustellen-Fahrzeug gekracht. Dabei wurde der Lkw-Fahrer schwer verletzt.

Laut Polizei war der 32-Jährige gegen 1:20 Uhr mit seinem Lkw nahe der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt in eine Absperrung und den dahinter stehenden Baustellen-Lkw geprallt. Beide Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt. Der 32-Jährige wurde durch den Aufprall in seinem Lkw eingeklemmt und musste von den Rettungskräften geborgen werden. Er wurde schwer verletzt. In dem Lkw mit der Absperrung saß zum Unfallzeitpunkt niemand.

A6 glich einem Trümmerfeld

Die Trümmer waren über sämtliche Fahrstreifen verteilt , so dass die Fahrtrichtung Mannheim der A6 voll gesperrt werden musste. Der Verkehr wurde von der Autobahn abgeleitet. Erst gegen 5:45 sei die Fahrbahn wieder freigegeben worden - so die Polizei. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 300.000 Euro.