Schwelbrand in Mehrfamilienhaus - 50.000 Euro Schaden

Am Donnerstagabend kam es gegen 17:25 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Spechbach (Rhein-Neckar-Kreis). Die Feuerwehr bemerkte eine starke Rauchentwicklung aus einem Dachfenster des Hauses, welche von einem Schwelbrand in einem Zimmer im Dachgeschoss stammte. Von den drei Bewohnern des Mehrfamilienhauses war nur eine Person anwesend. Diese konnte sich unverletzt ins Freie retten. Die Brandursache ist bislang unklar. Der Brandschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro. Die Feuerwehren waren mit insgesamt 56 Einsatzkräften vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizei Meckesheim geführt.