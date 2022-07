per Mail teilen

Im Analysezentrum des Uniklinikums Heidelberg ist es am Montagvormittag zu einem Schwefelgas-Austritt gekommen. Die Feuerwehr konnte die Quelle des Austritts nicht feststellen, sagte ein Sprecher dem SWR. Der Einsatz sei am Montagmittag beendet worden, nachdem die Einsatzkräfte bei Messungen in dem Gebäude keine Gefahr ausmachen konnten. Verletzte habe es nicht gegeben.