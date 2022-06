Verunreinigtes Wasser im Schwarzbach

Die Polizei warnt davor, Wasser vom Schwarzbach im Bereich Waibstadt und Helmstadt-Bargen (Rhein-Neckar-Kreis) zu trinken oder dort zu baden. Aufgrund einer falschen Einstellung nach Bauarbeiten an einem Klärwerk sei verunreinigtes Wasser in den Bach gelangt. Deswegen sei das Wasser an der Stelle gefährlich für die Gesundheit, so die Polizei. Auch Haustiere sollten kein Wasser aus dem Schwarzbach trinken oder dort baden. Man habe Wasserproben entnommen. Die Auswertungen dauern aber noch an, hieß es. Inzwischen sei der Fehler im Klärwerk allerdings behoben.