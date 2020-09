Am Mittwochabend hat ein Schwanenjunges einen Einsatz der Feuerwehr in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ausgelöst. Um den Hals des Jungtiers hatte sich eine Angelschnur gewickelt. Stand-Up-Paddler hatten das beobachtet und die Feuerwehr alarmiert. Auf Höhe der Fischkinderstube ließ die Feuerwehr ein Einsatzboot zu Wasser. Dabei ließen die Schwaneneltern ihr Junges nicht aus dem Auge, so die Feuerwehr. Durch das Hin- und Hertreiben des Tieres mit dem Boot, flatterte es wild umher, so ein Feuerwehrmann. Am Ende konnte es sich selbst von der Angelschnur befreien. Die Stand-Up-Paddler hätten alles richtig gemacht, die Notlage des Tieres erkannt und die Feuerwehr gerufen, so der Einsatzleiter der Feuerwehr.