Schwan "Svenja" verschluckt Angelhaken

Ein verletzter Schwan hat in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Nach einer Tierarzt-Behandlung geht es dem Wasservogel wieder besser.

Vielleicht ist es bei der Futtersuche passiert: Schwandame "Svenja" verschluckt versehentlich einen Angelhaken. Das meldete am Mittwoch die Eberbacher Stadtverwaltung. Dort lebt der weiße Wasservogel an den Ufern des Neckars. In seinem angestammten Revier "gründelt" er mit seinem langen Hals im flachen Wasser, um nach Leckerbissen zu suchen. Der Schwan ernährt sich von Wasserpflanzen, Amphibien, Insekten und kleinen Fischen.

Schwan verschluckt Angelhaken

Ob der Angelhaken auf dem Grund des Flusses lag? Jedenfalls hat die Schwandame mit dem Metallhaken schwer zu kämpfen - ihr Hals ist blutverschmiert, was schließlich die Rettungskräfte auf den Plan ruft. In einer aufwendigen Aktion fangen Vertreter von Tierschutzverein, der Feuerwehr sowie der Tierrettung Rhein-Neckar "Svenja" von einem Boot aus oberhalb des Kanuclubhauses ein. Anschließend wird der verletzte Vogel zur weiteren Behandlung einem Veterinär übergeben.

Stadt Eberbach zahlt Rettung und Behandlung beim Tierarzt

Bis sie wieder ganz gesund ist, muss "Svenja" noch ein paar Tage in der Tierarzt-Praxis bleiben. Dann geht es zurück in die Freiheit - in ihr angestammtes Revier an den Ufern des Neckars. Die Rechnung übernimmt die Stadtverwaltung Eberbach.