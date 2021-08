Die sogenannten Schum-Stätten in Speyer, Worms und Mainz sind Weltkulturerbe. Das hat die UNESCO am Dienstagnachmittag bekanntgeben. Man sei glücklich und stolz, hieß es von den beteiligten Städten. Die einzigartigen Monumente wie etwa die Ritualbäder in Speyer und Worms oder der jüdische Friedhof in Mainz zeugten davon, dass die Städte die Wiege des Judentums in Europa waren, sagte der Wormser Oberbürgermeister Kessel. Der Titel UNSECO unterstreiche die Bedeutung dieser jüdischen Orte. Alle drei Städte gehen davon aus, dass durch den Welterbe-Titel der Tourismus weiter angekurbelt werde. Allerdings müsse man auch aufpassen, nicht "überrannt“ zu werden, heißt es aus dem SchUM-Verein in Worms und von der Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.