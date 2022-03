Schulzentrum nach Stromausfall geschlossen

Der Betrieb am Kurpfalz-Schulzentrum in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwoch wegen eines Stromversorgungsproblems vorerst eingestellt worden. Zeugen hatten am Morgen auf dem Gelände des Schulzentrums zunächst einen Stromausfall sowie unangenehme Gerüche festgestellt. Ein Luft-Mess-Fahrzeug der Feuerwehr gab nach einer Prüfung jedoch Entwarnung. Eine Gefahr für Schüler und Lehrkräfte habe zu keiner Zeit bestanden, so die Stadt. Die Ursache des Problems sei noch unklar. Wann das Schulzentrum wieder in Betrieb gehen kann, steht nicht fest. An der Kurpfalz-Grundschule soll es nun ab Donnerstag erst mal Fernlern-Unterricht geben. Die Kurpfalz-Realschule und das Kurpfalz-Gymnasium sollen zunächst auf "Homeschooling" umsteigen.