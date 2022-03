Nach Stromausfall: Am Freitag wieder Unterricht im Schulzentrum

Der Schaden in der Stromversorgung im Schriesheimer Schulzentrum (Rhein-Neckar-Kreis) ist laut Stadt behoben. Der Unterricht kann damit ab Freitag wieder planmäßig stattfinden. Die Stromversorgung konnte demnach provisorisch wiederhergestellt werden. Allerdings, so die Stadt, werden im Laufe des Jahres weitere Arbeiten an einem Trafo erforderlich. Sie sollen in den Ferien ausgeführt werden. Am Mittwoch musste der Schulbetrieb wegen eines Stromausfalls zunächst eingestellt werden, die Schülerinnen und Schüler wurden nach Hause geschickt, der Unterricht fiel aus. Die Ursache für den Stromausfall ist unklar, die Höhe des Schadens laut Stadt ebenso.