Schulstart in Baden-Württemberg Alles anders: Unterricht unter Corona-Bedingungen an Mannheimer Gymnasium

Warnschilder, Mundschutz, Abstand halten - Nichts ist wie früher, wenn am Montag nach den Sommerferien die Schule in Baden-Württemberg startet. Auch das Moll-Gymnasium in Mannheim steckt mitten in den Vorbereitungen, um die Vorgaben des Kultusministeriums umzusetzen.