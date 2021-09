Schulstart: Mit Corona-Regeln und ohne Luftfilter

Mit zahlreichen Corona-Regeln wollen Land und Kommunen in Baden-Württemberg für einen sicheren Schulstart heute sorgen. Im Klassenzimmer, auf den Fluren und im Pausenhof müssen Schüler wie Lehrer wieder Maske tragen, so das Kultusministerium in Stuttgart auf SWR-Anfrage. Zudem werden die Schüler weiterhin zweimal wöchentlich kostenlos auf Corona getestet. Ungeimpfte Lehrer müssen sich jetzt sogar täglich testen. Wichtiger Baustein für den sicheren Schulbetrieb sind auch Luftfilter für die Klassenzimmer. Laut einer Sprecherin der Stadt Mannheim sind 42 Geräte bisher bestellt worden. Sie sollen in den Räumen aufgestellt werden, die nicht gut gelüftet werden können. Geliefert und installiert sind die Geräte allerdings noch nicht, da Lieferfristen nicht eingehalten wurden. Fördergelder für weitere 700 Geräte sind bereits beantragt, so die Stadt. Infizierte Kinder gehen in diesem Schuljahr für 14 Tage in Quarantäne, Kontaktpersonen müssen sich fünf Tage testen lassen.