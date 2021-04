Die Schulen und Kitas in Mannheim werden ab Montag voraussichtlich wieder geschlossen. Das teilte die Stadt am Donnerstagnachmittag mit. Die Stadt verweist auf die neue Corona-Notbremse der Bundesregierung, wonach ab einem Inzidenzwert von 165 an drei Tagen hintereinander der Präsenzunterricht in den Schulen eingestellt werden muss. Die Stadt rechnet damit, dass das Gesetz am Samstag in Kraft treten könnte. Am Donnerstagabend lag die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim laut Stadt bei 196,7.