Rund 4.200 Schülerinnen und Schüler aus dem Bereich des Schulamts Mannheim nehmen an den sogenannten "Lernbrücken“ in ihren Schulen teil. Zwei Wochen vor Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg soll das den Kindern und Jugendlichen helfen, Defizite aufzuholen. Nach Angaben des Mannheimer Schulamtes nehmen in diesem Jahr etwas weniger Schülerinnen und Schüler an den Lernbrücken teil als 2020. Das liege unter anderem daran, dass die Schulen nach dem corona-bedingten Lockdown in Sachen digitaler Unterricht besser aufgestellt gewesen seien, sagte Sabine Hamann vom Schulamt Mannheim. 154 Schulen in Mannheim, Heidelberg, dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Rhein-Neckar-Kreis bieten die Lernbrücken an.