Schülerinnen und Schüler der Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) haben 25.000 Euro für Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt - mit einem Spendenlauf, mit Kuchenverkauf und anderen Schulprojekten. Das Geld ist am Wochenende im Rahmen einer Feierstunde Bürgermeister Frank Volk für die ukrainische Flüchtlingshilfe Neckargemünd übergeben worden. In den vergangenen Wochen hat Neckargemünd rund 170 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen.