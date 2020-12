per Mail teilen

Am Montag hat auch in Hessen und damit im Kreis Bergstraße das neue Schuljahr begonnen - im Regelbetrieb, aber unter Corona-Bedingungen - das heißt mit Maskenpflicht im Schulgebäude, aber nicht im Klassenzimmer.

An allen Schulen im Kreis soll ein Merkblatt verteilt werden. Darin werden die Eltern der Schüler aufgefordert, zu bestätigen, dass ihre Kinder in den vergangenen zwei Wochen nicht in einem Risikogebiet waren. Oder falls doch, dass sie einen negativen Corona-Test vorlegen sollen. Damit wolle man das Infektionsgeschehen möglichst niedrig halten, sagt Gesundheitsdezernentin Diana Stolz.

dpa Bildfunk Patrick Seeger

Mehr positiv Getestete

Wie fast überall sei auch im Kreis Bergstraße die Zahl der positiv Getesteten zuletzt deutlich angestiegen. Bei über 70 Prozent der Neuinfektionen handele es sich aber um Rückkehrer nach einem Auslandsaufenthalt, vor allem in der Türkei, in Kroatien und im Kosovo.

Durchschnittsalter der Infizierten gesunken

Außerdem sei das Durchschnittsalter der positiv Getesteten auf 34 Jahre gesunken. Nicht einmal jeder zehnte neu Infizierte sei derzeit älter als 60, dafür steige der Anteil der infizierten Kinder und Jugendlichen. In den Schulbussen, die ab Montag wieder planmäßig fahren, herrscht nach wie vor Maskenpflicht.