Drei Menschen vor Club in Mannheim angeschossen

In Mannheim hat ein Unbekannter am Wochenende vor einem Nachtclub auf eine Gruppe von Menschen geschossen. Drei Menschen wurden getroffen und verletzt. Es bestand keine Lebensgefahr.

Die Polizei fahndet nach einer oder mehreren Personen, die am Wochenende in der Mannheimer Innenstadt auf drei Menschen geschossen hat. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag kurz nach Mitternacht in den N-Quadraten vor einem Club, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie sucht nach Zeugen.

Drei Menschen durch Schüsse schwer verletzt

Der oder die Täter haben den nach ersten Ermittlungen auf eine Personengruppe geschossen, die sich im Eingangsbereich eines Clubs in den N-Quadraten befand. Laut Polizei wurden ein 27-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 24 und 35 Jahren schwer verletzt. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden. Sie kamen in ein Krankenhaus. Zwei von ihnen konnten dieses mittlerweile wieder verlassen.

Polizei sucht dringend Zeugen - vor allem Insassen eines SUVs

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, vor allem den Fahrer oder die Fahrerin eines größeren Autos, laut Polizei ein Auto der SUV-Klasse eines deutschen Herstellers. Dieser Wagen sei kurz nach der Tat am Tatort vorbei gefahren.

Zu den Hintergründen der Tat und zum genauen Tatablauf macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben.