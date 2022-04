Schüler veranstalten Spendenlauf für Ukraine

Schülerinnen und Schüler der Kraichgauschule in Mühlhausen (Rhein.-Neckar-Kreis) sammeln am Dienstag beim "Run for Peace" Spendengelder für die Ukraine. Die Schule hatte bereits vor kurzem mit einer "Peace Menschenkette" ein Zeichen für Frieden und Solidarität in der Ukraine gesetzt. Nun geht es um konkrete Hilfe in Form von Geld. Mit dem Erlös des Spendenlaufs sollen Kinder in der Ukraine unterstützt werden. Jahrgangsweise sollen die Schülerinnen und Schüler im Waldstadion in Mühlhausen je 20 Minuten 400-m-Runden laufen. Für jede gelaufene Runde zahlt ein Sponsor, den sich die Kinder und Jugendlichen vorher gesucht haben, einen bestimmten Betrag.